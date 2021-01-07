نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تتعامل سلطات انفاذ القانون الفيدرالية والمحلية مع عدد من التقارير حول وجود قنابل أنبوبية في عدد من المناطق بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، وذلك بالتزامن مع أحداث اقتحام المئات من أنصار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لمبنى الكونغرس.

وقال مسؤول بالحزب الجمهوري لـCNN إنه عثر على قنبلة أنبوبية داخل مقر الحزب الجمهوري، الأربعاء، وبالتحديد كانت على الأرض إلى جانب حائط المقر وتم تفجيرها بصورة آمنة من قبل عناصر الأمن.

وقال مصدر ديمقراطي أن مقر الحزب الديمقراطي تم إخلائه بعد الاشتباه بطرد في مكان قريب، مشيرا إلى أن المبنى تم اخلائه استباقيا قبل المظاهرات.

وقال مسؤول فيدرالي لـCNN إنه عثر على ما يشتبه بأنه قنبلتين أنبوبيتين إحداها في المجمع الذي يضم مبنى الكونغرس وتم التعامل معهما من قبل عناصر الأمن، مؤكدا على أنهما جهازي تفجير حقيقيان وتم تفجيرهما بصورة آمنة.