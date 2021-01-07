ما هو التعديل الـ25 وهل يمكن إزاحة ترامب قبل نهاية ولايته؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد أن اقتحم مثيرو الشغب المؤيدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس، الأربعاء، قال عدد متزايد من القادة الجمهوريين ومسؤولي الحكومة لشبكة CNN إنهم يعتقدون أنه ينبغي عزل دونالد ترامب من منصبه قبل نهاية ولايته رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال مصدر بالحزب الجمهوري، لـCNN، إن بعض أعضاء حكومة ترامب أجروا مناقشات أولية حول استخدام التعديل الخامس والعشرين لإزاحة ترامب من منصبه، وهو التعديل الذي يظهر كملاذ أخير لإزاحة رئيس مارق أو عاجز.

إليك ما تحتاج معرفته حول التعديل الـ25:

كيف يعمل؟

من أجل إزاحة ترامب من السلطة بموجب التعديل الـ25، يجب أن يكون نائب الرئيس مايك بنس على رأس القائمة، وسيحتاج بنس أيضا إلى غالبية مسؤولي حكومة ترامب للموافقة على أن الرئيس غير لائق للمنصب والاستيلاء على السلطة منه مؤقتا.

قد يعارض ترامب تحركهم برسالة إلى الكونغرس. سيكون أمام بنس ومجلس الوزراء 4 أيام لمنازعته، ثم يصوت الكونغرس، ويتطلب الأمر أغلبية ثلثي أعضاء الكونغرس، عادةً 67 عضوا في مجلس الشيوخ و290 عضوا في مجلس النواب لإقالته نهائيًا.

يمكن للكونغرس أيضًا تعيين هيئة خاصة به لمراجعة لياقة الرئيس بدلاً من مجلس الوزراء. قدمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، خلال الكونغرس الأخير، مشروع قانون لإنشاء هيئة في الكونغرس لهذا الغرض، لكن لم يتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا.

تاريخ التعديل الـ25:

صدر التعديل الـ25 في أعقاب اغتيال الرئيس جون كينيدي، الذي عانى سلفه دوايت أيزنهاور من نوبات قلبية كبيرة. كان من المفترض إنشاء خط واضح للخلافة والاستعداد للطوارئ العاجلة.

عانى أيزنهاور من نوبة قلبية منهكة أثناء توليه منصبه في الخمسينيات. كان ذلك قبل التعديل الـ25، لذلك لم يكن هناك حكم دستوري. وبدلاً من ذلك، توصل إلى اتفاق مع نائب الرئيس ريتشارد نيكسون حول تسليم السلطة.

جاء التفكير في جزء التعديل الـ25 الذي يسمح لنائب الرئيس ومجلس الوزراء بإقالة الرئيس بسبب إمكانية وجود زعيم في غيبوبة أو مصاب بجلطة دماغية.

صاغت إدارة رونالد ريغان رسائل من أجل سحب السلطة منه بعد إطلاق النار عليه عام 1981، لكن هذه الرسائل لم توقع ولم يتم إرسالها إلى الكونغرس.

اقتحام مثيري الشغب مبنى الكونغرس بناءً على طلب الرئيس قد ينتهي به الأمر ليكون أول حالة طارئة لاستخدام التعديل الخامس والعشرين في تاريخ الولايات المتحدة.