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(CNN)-- قال مسؤول في البيت الأبيض إن بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أقر بأنه سيكون هناك "انتقال منظم" صدر عبر تويتر من قبل مساعده دان سكافينو، دون علم المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

بعد ما يقرب من ست ساعات من نشر سكافينو البيان في تويتر، لم يصدر البيت الأبيض البيان رسمياً. ولم يتم نشره حتى الآن إلا في حساب تويتر الشخصي لسكافينو.

واستيقظ المسؤولون الصحفيون في البيت الأبيض صباح الخميس لمعرفة المزيد عن البيان عبر الأخبار مثل أي شخص آخر، بحسب المسؤول.

ولم يتضح بعد ما إذا كان البيت الأبيض سيصدر البيان عبر القنوات الرسمية.

وفي وقت سابق الخميس، نشر الرئيس الأمريكي بيانا هو الأول بعد مصادقة الكونغرس الأمريكي على فوز منافسه الديمقراطي بأصوات المجمع الانتخابي ليصبح بذلك الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب في بيان نشره على صفحته بفيسبوك: "رغم أنني اختلف كليا مع نتيجة الانتخابات، والحقائق ظاهرة بالنسبة لي، مع ذلك سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في الـ20 من يناير".

وصادق الكونغرس الأمريكي على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وهو الحد المطلوب للمرشح للفوز بسباق الرئاسة الأمريكية.

وانتهت عمليات المصادقة على نتائج المجمع الانتخابي، حيث يتقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.