FBI ينشر صورة من زرع قنبلة أنبوبية بواشنطن ويعرض مكافأة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ"FBI" صورة شخص مسؤول عن زراعة قنبلة أنبوبية في واشنطن خلال عملية اقتحام مبنى الكونغرس من قبل مؤيدي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

#FBIWFO is offering a reward of up to $50K for info leading to the location, arrest & conviction of the person(s) responsible for the pipe bombs found in DC on Jan. 6. https://t.co/q9pdw6Rnoy https://t.co/aQ7Vz4uydO

جاء ذلك في تغريدة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بتعليق طالبا فيه أي معلومات حول هذه الحادثة وعارضا مكافأة بقيمة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد موقع أو اعتقال المشتبه به.

وقال مسؤول بالحزب الجمهوري لـCNN ، إنه عثر على قنبلة أنبوبية داخل مقر الحزب الجمهوري، الأربعاء، وبالتحديد كانت على الأرض إلى جانب حائط المقر وتم تفجيرها بصورة آمنة من قبل عناصر الأمن.

مصدر ديمقراطي أن مقر الحزب الديمقراطي لفت إلى أنه المبنى تم إخلائه بعد الاشتباه بطرد في مكان قريب، مشيرا إلى أن المبنى تم اخلائه استباقيا قبل المظاهرات.

وقال مسؤول فيدرالي لـCNN إنه عثر على ما يشتبه بأنه قنبلتين أنبوبيتين إحداها في المجمع الذي يضم مبنى الكونغرس وتم التعامل معهما من قبل عناصر الأمن، مؤكدا على أنهما جهازي تفجير حقيقيان وتم تفجيرهما بصورة آمنة.