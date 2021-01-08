تحليل إخباري بقلم أروى دامون، مراسلة CNN

اسطنبول، تركيا (CNN)-- الأحداث التي وقعت في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء ليست مماثلة لما يحدث في أماكن أخرى، في البلدان التي يشار إليها غالبًا باسم "العالم الثالث" أو "النامية" أو "هناك". تلك هي الأماكن التي غالبًا ما تتدخل فيها الولايات المتحدة أو تغزوها تحت رعاية جلب الديمقراطية، حتى لا ننسى.

من المؤكد أن هناك أوجه تشابه سطحية في مقاطع فيديو مثيري الشغب وهم يقتحمون مبنى الكونغرس الأمريكي، ولنقل، في اللحظة التي اقتحم فيها المتظاهرون الشيعة البرلمان العراقي مرة أخرى في 2016. في العراق آنذاك، انتفض المحتجون بسبب مأزق البرلمان بسبب تشكيل حكومة كانوا يطالبون بتعديل وزاري مقترح. كانوا إلى حد كبير من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر - شجعوا وحرضوا على الاحتجاج من قبله.

خذ لقطة للغاز المسيل للدموع وأصوات الضجيج المفاجئة من العاصمة (واشنطن) ويمكنك إجراء مقارنة سطحية مع ليبيا، عندما اقتحم مسلحون موالون للجنرال المنشق خليفة حفتر البرلمان في 2014؛ هذا نوع من المبالغة، ولكن حتى كابول في 2015 عندما شنت طالبان هجومًا مميتًا على البرلمان؛ مصر في 2013 عندما أطاح انقلاب شعبي بمحمد مرسي من السلطة.

لكن ما يحدث في أمريكا فريد من نوعه. إنه قبح هذا البلد، تمامًا مثل الوحوش في أي مكان آخر (غالبًا ما يُسمح له بالوجود، يجب ذكره، من خلال الدعم - العلني أو الخفي - من الولايات المتحدة والغرب) فريد من نوعه للدول التي يوجد فيها.

يشعر معظم الأمريكيين بالرعب والاشمئزاز مما حدث، ليروا محاولة لسرقة ديمقراطيتهم منهم، وتقريباً إلى تمزيقها إربا، والمستقبل غير مؤكد، ومدفوع بالأكاذيب والخيال الذي يروج له أعلى موضع للسلطة.

كانت هناك لمحة موجزة عن الخوف والعنف الذي يسيطر على شعوب البلدان الأخرى الذين يقاتلون ويموتون باسم الديمقراطية والحرية. لمحة عن مدى سرعة ما يعتبره المرء أمرًا مفروغًا منه يمكن تدميره، ومدى ضعف نسيج المجتمع حقًا، وكيف يمكن لأقلية هامشية وعنيفة أن تتغلب على السرد.

اعتادت أمريكا أن يكون لها مكانة أخلاقية، أو على الأقل واجهة واحدة. إنها تآكلت على مر السنين، حتى قبل عهد ترامب، بتاريخها الحديث من غزو العراق بذرائع ملفقة، واحتجاز الإرهابيين المزعومين في خليج غوانتانامو دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والدعم المستمر من الطغاة، الملكيات والمستبدين عندما يكون ذلك في مصلحة أمريكا.

مزَق عهد ترامب الستار، ليكشف عن القبح داخل الولايات المتحدة نفسها، الذي لم يعد بإمكان أمريكا تجاهله، بل كان موجوداً دائمًا.

تتجسد الحقيقة في قتل الأمريكيين السود، وفي وحشية الشرطة والعنصرية المنهجية. لقد ظهر في رد الفعل على حركتي حياة السود مهمة وأنا أيضاً، وصعود التفوق الأبيض. وأولئك الذين يرفضون هذا القبح يقاتلون من أجل ما يعتقدون أنه روح أمتهم.

المفاهيم التي بنينا عليها مجتمعاتنا هشة، أكثر مما يريد الكثير منا قبوله.

دعونا لا ننظر باستخفاف إلى الدول التي يقاتل شعبها ويكافح من أجل الديمقراطية بسمو أخلاقي، ولكن بدلاً من ذلك بالتفهم والتعاطف.