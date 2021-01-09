دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجمعة، عدم حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، بأنه "أمر جيد"، في أول رد فعل له على إعلان ترامب.

وقال بايدن، خلال رده على أسئلة الصحفيين الجمعة، إن عدم حضور ترامب يعد "أحد الأشياء القليلة التي نتفق عليها أنا وهو على الإطلاق. إنه لأمر جيد ... ألا يحضر".

في حين رفض بايدن الإفصاح عما إذا كان يدعم مساعي عزل ترامب قبل أيام من رحيله عن المنصب.

ورأى بايدن أن الكونغرس هو من بيده أن يقرر ما يتعلق بمساءلة ترامب.

بينما قال الرئيس المنتخب إنه "اعتقدت لفترة طويلة أنه (ترامب) لم يكن لائقا لتولي المنصب.. ولهذا ترشحت".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن، بعد يوم من مصادقة الكونغرس على فوزه بالانتخابات.

وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر: "إلى جميع الذين طلبوا ذلك، لن أحضر حفل التنصيب في 20 يناير".

ويوم الخميس، قال مصدر مقرب من مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، لـCNN، إنه يخطط لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير كانون الثاني.

ويوم الأربعاء، اقتحم مؤيدون لترامب مبنى الكونغرس لدى تواجد نائبه وأفراد من أسرته داخله للمشاركة في التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مثيراً عاصفة واسعة من الانتقادات ضد واقعة وصفها بايدن بأنه واحد من أحلك الأيام في تاريخ أمريكا.

وبسبب أحداث اقتحام الكونغرس، يعتزم الديمقراطيون تقدم مواد مساءلة ترامب الاثنين المقبل، في ثاني محاولة منهم لعزله.