إندونيسيا.. فقدان الاتصال بطائرة بعد إقلاعها من مطار العاصمة جاكارتا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد مدير اللجنة الوطنية لأمن النقل في إندونيسيا، أن الاتصال فُقد بطائرة بعد إقلاعها من مطار جاكارتا نحو إحدى المقطاعات في البلاد.

وقال سوريانتو كاهيونو، إن فرق البحث والإنقاذ في البلاد أرسلت سفنا إلى آلاف الجزر التي من المرجح أن تكون الطائرة قد سقطت فوقها أو اتجهت نحوها.

وونشرت وكالة الأنباؤ الإندونيسية الرسمية معلومات أفادت بأن الطائرة كانت متجهة إلى بونتياناك وفُقد الاتصال معها في تمام الساعة 2:40 دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلي.

وكشفت المعلومات المتوفرة أن الطائرة من طراز بوينغ 737-500 وفُقد الاتصال بها بعد أن أصبحت على ارتفاع 11 ألف قدم وكان الارتفاع يزداد ليصل إلى 13 ألف.

وكانت وكالة رويترز أول من نشر الخبر الذي أشارت فيه إلى أن الطائرة كانت متجهة إلى إحدى مقاطعات البلاد.