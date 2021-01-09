(CNN)-- قال مسؤول في جهات تطبيق القانون لشبكة CNN، إن آدم جونسون، الرجل الذي شوهد في مقطع فيديو وهو يحمل منبر رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أثناء اقتحام مبنى الكونغرس، تم اعتقاله في مقاطعة بينيلاس بولاية فلوريدا، بناءً على طلب من وزارة العدل الأمريكية.

وسيواجه جونسون اتهامات تتعلق بدوره في نهب مبنى الكونغرس.

وتم احتجاز جونسون، 36 عامًا، في سجن مقاطعة بينيلاس ليلة الجمعة.

ويوم الجمعة، أعلنت السلطات الأمريكية أيضاً القبض على رجل ظهر وهو يجلس ممدد القدمين على مكتب بيلوسي خلال أحداث اقتحام مبنى الكونغرس، الأربعاء الماضي.