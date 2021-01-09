دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف موقع تويتر عن التغريدتين اللتين أدتا إلى إغلاق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بشكل دائم، مؤكدا أن الأخير خالف القواعد والقوانين الخاصة باستخدام المنصة.

ونشر حساب "Twitter Safety" بيانا كشف فيه أسباب إغلاق حساب ترامب، أشار فيه إلى أن إحدى التغريدات التي أدت لهذه الخطوة قال فيها ترامب: "الـ75 ألف أمريكي وطني الذين صوتوا لي، أمريكا أولا لنجعل أمريكا عظيمة مجددا، سيكون صوتهم عظيما جدا في المستقبل، لن يتم التقليل من احترامهم أو معاملتهم بطريقة غير عادلة بأي شكل"، حسب قوله.

وذكر تويتر أن استخدام تعبير "الأمريكيين الوطنيين" لوصف أنصاره يمكن تفسيره على أنه دعم لأولئك الذين قادوا أو نفذوا أعمال عنف في مبنى الكونغرس في 6 يناير/ كانون ثاني الجاري.

ولفت الموقع إلى أن جملتي "سيكون صوتهم عظيما جدا في المستقبل" و"لن يتم التقليل من احترامهم أو معاملتهم بطريقة غير عادلة بأي شكل"، تدلان على أن ترامب لا يفكر بتسليم منظم للسلطة للرئيس القادم، جو بايدن، وأنه يخطط لدعم وتمكين وحماية أولئك الذين يصدقون أنه فاز بالانتخابات.

وكشف تويتر عن رصد عدد من الخطط لتنفيذ أعمال عنف على المنصة وخارجها، بما في ذلك هجوم آخر على مبنى الكونغرس في 17 يناير/كانون ثاني الجاري.

أما التغريدة الأخرى التي أُغلق حساب ترامب بسببها، فكانت تلك التي قال فيها: "لأولئك الذين يسألون، لن أشارك في عملية التنصيب في 20 يناير"، حسب قوله.

وفسر موقع تويتر هذه التغريدة على أنه رسالة لأنصاره بعدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية، وأنها قد تحمل في طياتها دعوة لأنصاره لمهاجمة حفل التنصيب واعتباره "هدفا آمنا" كونه لن يحضره.

وكان قد أعلن موقع تويتر، صباح السبت، إغلاق حساب ترامب بشكل دائم على المنصة، وذلك بعد 3 أيام من اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس أثناء التصويت للمصادقة على أصوات المجمع الانتخابي في السباق نحو البيت الأبيض، والذي كسبه بايدن بفارق مريح.