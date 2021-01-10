أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – واصلت السلطات الإندونيسية، الأحد، العثور على أشلاء ضحايا الطائرة المنكوبة، التي سقطت السبت، بعد وقت قصير جدا من مغادرتها مطار جاكارتا.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكارتا، لـCNN، ويدعى يونس، إن حقيبتين تحملان أشلاء سُلمت من الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إلى وحدة التعرف على ضحايا الكوارث في الشرطة الإندونيسية.

وتلقى مسؤول في الوحدة أشلاء بشرية وألبسة للأطفال وردية اللون والتي ستُقدم للمجلس الوطني لأمن النقل في البلاد لبدء التحقيقات.

وكان قد عثر غواضو البحرية الإندونيسية على حطام الطائرة التابعة لشركة سريويجايا بعد التقاط إشارة من جسم الطائرة، الأحد.

وفُقد الاتصال بالطائر ة بعد أقل من دقيقة على إقلاعها من مطار جاكارتا، السبت، وكان على متنها 62 شخصا، قبل أن يُعثر على باب الطوارئ الخاص بها في البحر.