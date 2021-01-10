نشر الأحد ، 10 يناير / كانون الثاني 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي، أن بنس لا يستبعد تطبيق التعديل 25 في الدستور الأمريكي وعزل دونالد ترامب، ويفضل الاحتفاظ بهذا الخيار في حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا.

وذكر المصدر أن هناك مخاوف في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر.

وأكد مصدر لـCNN أن نائب الرئيس وترامب لم يتحدثا منذ اختراق مناصري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مبنى الكونغرس الأربعاء.

وأشار مصدران مقربان إلى أن ترامب غاضب جدا من بنس في حين أن الثاني محبط وحزين بسبب ما يفعله الرئيس الأمريكي.

وكان قد طلب ترامب من بنس رفض نتائج الانتخابات وإبطالها في جلسة الكونغرس، لكن الثاني بعث برسالة لأعضاء الكونغرس أبلغهم فيها أنه سيتبع الدستور.

ويحذر حلفاء ترامب من المضي قدما بعملية عزل الرئيس الأمريكي، إذ كان قد قال حليفه السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عبر صفحته الرسمي على تويتر، إن مضي رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعملية عزل ترامب ستتسبب بأضرار جسيمة، مطالبا الرئيس المنتخب، جو بايدن، بحماية البلاد من عواقب هذه الخطوة.