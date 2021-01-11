نشر الاثنين ، 11 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت منظمة العفو الدولية، الإثنين، رسالة للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بشأن إقفال سجن غوانتنامو الشهير معتبرة أن ما يحدث فيه يمثل "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان".

ونشرت منظمة العفو الدولية تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها: "اليوم الذكرى 19 على تأسيس سجن عوانتنامو حان الوقت لإقفاله مؤبدا!"، حسب تعبيرها.

وأشارت المنظمة إلى أن "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان يشهدها هذا السجن" مشددة على وجوب وضع حد لها من جانب إدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن.

وذكرت العفو الدولية أن معظم معتقلي غوانتنامو سُجنوا بدون تهمة ويتعرضون للتعذيب على أيدي الحكومة الأمريكية دون أن يحصلوا على حقهم في محاكمة عادلة.

وأشارت المنظمة إلى أن 40 رجلا مسلما معتقلين في غوانتنامو إلى أجل غير مسمى، حسب قولها.