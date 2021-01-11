أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشفت عمدة العاصمة الأمريكية، واشنطن، مورييل باوزر، الإثنين، أن التخطيط الأمني ليوم 20 يناير/كانون ثاني الجاري سيكون مختلفا عن مراسم التنصيب السابقة بسبب المخاوف الأمنية المتصاعدة في المنطقة بعد أحداث العنف التي شهدها مبنى الكونغرس.

وقالت مورييل إجابة على سؤال مذيعة CNN، بيت مونتين، عما إذا كانت خائفة مما يمكن أن يحدث في المقاطعة عند تنصيب جو بايدن رئيسا: "إذا كنت خائفة من شيء، فهو من أجل ديقمراطيتنا، لأن لدينا مجموعات مسلحة متطرفة جدا في بلادنا، تمثل مصدر خطر"، حسب قولها.

وتابعت باوزر إن طلبها من وزارة الداخلية إلغاء تصاريح التجمعات العامة كافة في غضون حفل التنصيب يعبر عن مستوى القلق التي ينتابها حول التهديدات الأمنية في العاصمة.

وقالت عمدة واشنطن: "الناس الذي يأتون للتظاهر السلمي مختلفون تماما عن أولئك الذين رأيناهم يجتاحون مبنى الكونغرس في ذلك اليوم، وهذا يُظهر أن هذه مجموعة منظمة ومدربة"، وأضافت قائلة إن التخطيط لـ20 يناير يجب أن يكون مختلفا جدا عن مناسبات التنصيب السابقة.