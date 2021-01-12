ترامب يُعلق على حجبه عن وسائل التواصل الاجتماعي: لدي دعم غير مسبوق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ادعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حجبه عن مواقع التواصل الاجتماعي تسبب بـ"غضب" وأنه لا يزال يتمتع بـ"دعم جارف"، رغم خسارته الانتخابات الرئاسية ومواجهته لمحاولة عزل ثانية.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن شركات التكنولوجيا الكبيرة تقوم بعمل سيء للغاية لبلادنا ومن أجل بلادنا"، وأضاف: "أعتقد أن الأمر سيكون بمثابة خطأ كارثي بالنسبة لها"، حسب قوله.
ولم يُظهر الرئيس الأمريكي أي ندم على دوره في تجييش المخربين عند مبنى الكونغرس، لكنه أضاف قائلا: "عليك دائما أن تتجنب العنف".
وتابع ترامب قائلا: "لدينا دعم عظيم"، وأضاف: "لدينا دعم لم يحصل عليه احد على الإطلاق"، حسب قوله.