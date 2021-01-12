في ظهوره الأول بعد "أحداث الكونغرس".. ماذا قال ترامب عن عزله والعنف؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصف الرئيس الأمريكي الذي يعيش آخر أيام ولايته، دونالد ترامب، محاولات عزله بأنها "مطاردة ساحرات" مستمرة ودعا إلى تجنب العنف، في أول تصريحات له أمام الصحفيين بعد حادثة اقتاحم أنصاره مبنى الكونغرس الأسبوع المنصرم.

ووصف ترامب قبل يوم من تصويت المشرعين في أمريكا على عزله للمرة الثانية، العملية بـ"الخطرة" وحذر من أنها ستتسبب بـ"غضب واسع"، حسب قوله.

وقال الرئيس الأمريكي: "حول العزل، إنه امتداد لأكبر عملية مطاردة ساحرات في تاريخ السياسة، إنها سخيفة، إنها حقا سخيفة، عملية العزل هذه ستتسبب بغضب واسع، وأنتم تفعلونها، أن ما يفعلونه أمر سيء"، حسبما قال للصحفيين في البيت الأبيض.

وتابع ترامب قائلا: "من أجل أن تُكمل نانسي بيلوسي وتشك تشومر الطريق، أعتفد أن الأمر يتسبب بغضب واسع لبلادنا، يتسبب بغضب واسع، ولا أريد العنف"، حسب قوله.

ولم يتحدث الرئيس الأمريكي عن دوره في أحداث الأربعاء الماضي في الكونغرس التي تسبب بها أنصاره، لكنه قال: "لا نريد العنف، لا نريده أبدا، لا نريد العنف مطلقا"، حسب قوله.