بالأرقام.. قائمة الدول المستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عطلت جائحة فيروس كورونا المستمرة كل جانب من جوانب الحياة البشرية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم العديد من التحديات للنازحين واللاجئين ومعدومي الجنسية في العالم.

وبحسب تقرير أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي، فقد بلغ عدد النازحين قسراً ومعدومي الجنسية ما يقرب من ربع مليون لاجئ خلال الأشهر الستة الأولى فقط من عام 2020، ليرتفع إجمالي عدد النازحين عبر الحدود إلى 29.9 مليون، منهم 5.7 مليون لاجئ فلسطيني تحت تفويض الأونروا.

إليكم نظرة على البلدان المستضيفة لأعلى عدد من اللاجئين والدول الأعلى بعدد اشخاص النازحين منها حتى منتصف عام 2020.