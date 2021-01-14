دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدلى عدد كافٍ من مشرعي مجلس النواب الأمريكي بأصواتهم لعزل الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى في سابقة تاريخية، حيث أدلى ما لا يقل عن 217 عضوًا بأصواتهم لصالح القرار، بما في ذلك تسعة جمهوريين على الأقل.

ويتضمن قرار عزل ترامب مادة واحدة، وهي "التحريض على التمرد" لدوره في أعمال الشغب المميتة في اقتحام مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة انعقاده، جرت مناقشة تاريخية في مجلس النواب الأمريكي حول ما إذا كان يجب عزل الرئيس الأمريكي، ما يجعل ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُساءل للمرة الثانية.

وبينما اتهم الديمقراطيون ترامب بـ "التحريض على العصيان" لدوره في الهجوم على مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، أدان العديد من الجمهوريين سلوك الرئيس، إلا أنهم قالوا إن عزله سيكون مثيرًا للانقسام مع رحيله المتوقع عن منصبه.

يأتي هذا في وقت أرسل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، مذكرة إلى زملائه الجمهوريين بعد ظهر الأربعاء بشأن عزل ترامب، كتب فيها "بينما كانت الصحافة مليئة بالتكهنات، لم أتخذ قرارًا نهائيًا بشأن كيفية التصويت، وأعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية عندما يتم تقديمها إلى مجلس الشيوخ".

في وقت سابق الأربعاء، رفض ماكونيل دعوات من الديمقراطيين عودة انعقاد مجلس الشيوخ على الفور لإدانة ترامب في أيامه الأخيرة في منصبه.

وأوضح مكتب ماكونيل ذلك لمساعدي زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وفقًا لمسؤولين جمهوريين.