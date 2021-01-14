القبض على حامل العلم الكونفدرالي في مبنى الكونغرس الأمريكي

شاهد.. سحق ضابط شرطة أمريكي في باب من قبل مثيري الشغب في مبنى الكونغرس

(CNN)-- ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل تم تصويره في مبنى الكونغرس عند اقتحامه، وهو يحمل علم الكونفدرالية خلال أعمال شغب، وفقًا لأحد مسؤول إنفاذ القانون.

وقال مسؤول إنفاذ القانون لشبكة CNN، إنه تم التعرف على كيفن سيفريد من ولاية ديلاوير على أنه الرجل الموجود في الصورة.

ولم تكن مستندات اتهام متاحة على الفور.

وتواصلت CNN مع مكتب التحقيقات الفيدرالي للتعليق، وتسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول ذلك.

وفي 6 يناير كانون الثاني، اقتحم حشد من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس تزامنا مع انعقاد جلسة التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي من المقرر تنصيبه رسمياً الأربعاء المقبل.

وقسَم علم الكونفدرالية ورموزه والتماثيل التي تخلد ذكرى القادة الكونفدراليين البلاد لفترة طويلة. ويرى منتقدو العلم أنه رمز يمثل الحرب لدعم العبودية، في حين يصفه المؤيدون بأنه علامة على الفخر والتراث الجنوبيين. وأصبحت الرموز الكونفدرالية على نحو متزايد وسيلة لحشد المتطرفين البيض.