(CNN)-- أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، في بيان لزملائه من أعضاء المجلس، أن محاكمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لن تبدأ إلا بعد 19 يناير كانون الثاني.

وقال ماكونيل، في البيان، إنه يعتقد أنه "سيخدم أمتنا على أفضل وجه إذا أمضى الكونغرس والسلطة التنفيذية الأيام السبعة المقبلة في التركيز الكامل على تسهيل تنصيب آمن ونقل منظم للسلطة إلى إدارة بايدن القادمة".

وصوَت مجلس النواب على عزل ترامب، مساء الأربعاء، ليصبح أول رئيس أمريكي يجري مساءلته مرتين من قبل المجلس.

ومن المقرر أن تنتقل مواد عزل ترامب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ.

وأضاف مكونيل، في بيانه: "بالنظر إلى القواعد والإجراءات وسوابق مجلس الشيوخ التي تنظر محاكمات عزل الرئيس، فليس هناك ببساطة أي فرصة لإتمام محاكمة عادلة أو جادة قبل أن يؤدي الرئيس المنتخب بايدن اليمين في الأسبوع المقبل.

وأشار مكونيل إلى أن مجلس الشيوخ أجرى ثلاث محاكمات عزل رئاسية، استمرت 83 يومًا و37 يومًا و21 يومًا على التوالي.

وتابع: "حتى لو بدأت عملية مساءلة مجلس الشيوخ لترامب هذا الأسبوع وتحركت على الفور، فلن يتم التوصل إلى حكم نهائي إلا بعد مغادرته منصبه. هذا ليس قرار أتخذه؛ إنها حقيقة. الرئيس المنتخب نفسه صرح الأسبوع الماضي أن تنصيبه في 20 يناير هو "أسرع" طريق لأي تغيير في شاغل الرئاسة".