ترامب يتجاهل مساءلته.. ويدين اقتحام الكونغرس: من يدعمون العنف ليسوا "مؤيدون حقيقيون"

العالم
نشر
دقيقتين قراءة
ترامب يتجاهل مساءلته.. ويدين اقتحام الكونغرس: من يدعم العنف ليسوا "مؤيدون حقيقيون"

(CNN)-- تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة مصورة، الأربعاء، تصويت مجلس النواب لصالح محاسبته للمرة الثانية، وبدلاً من ذلك دعا إلى السلام، قائلا إن أولئك الذين احتشدوا في الكونغرس الأسبوع الماضي ليسوا من مؤيديه "الحقيقيين".

وأضاف ترامب، في الفيديو: "يتعارض عنف الغوغاء مع كل ما أؤمن به وكل ما تمثله حركتنا"، مؤكداً إدانته لأحداث اقتحام الكونغرس.

وتابع: "من شاركوا في العنف الأسبوع الماضي سيتم تقديمهم إلى العدالة".

وعن من اقتحموا مبنى الكونغرس وهم يرتدون قمصاناً تحمل اسمه، قال ترامب: "لا يمكن لأي مؤيد حقيقي لي أن يؤيد العنف السياسي. لا يمكن لأي مؤيد حقيقي لي أن يهدد أو يضايق زملائه الأمريكيين. إذا قمت بأي من هذه الأشياء، فأنت لا تدعم حركتنا - إنك تهاجمها. وأنتم تهاجمون بلادنا.

وزعم ترامب أيضًا أن هناك "هجوم غير مسبوق" على حرية التعبير، مشيرًا إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي حظرته في الأيام الأخيرة.

قد يهمك أيضاً

مجلس النواب يصوت لصالح عزل ترامب ليصبح أول رئيس أمريكي تجري مساءلته مرتين

وقال الرئيس المنتهية ولايته: "هذه أوقات متوترة وصعبة. إن الجهود المبذولة لفرض رقابة وإلغاء وإدراج مواطنينا في القائمة السوداء خاطئة وخطيرة. ما نحتاجه الآن هو الاستماع لبعضنا البعض، وليس إسكات بعضنا البعض".

ويأتي الفيديو في مغايراً لرسالته الأولى بعد ساعات من اقتحام الكونغرس. وحينها، خاطب المحتجين في ذلك الفيديو، قائلا "نحبكم" و"أنتم مميزون جدا". وفي وقت لاحق، بدا أنه يبرر ما حدث في تغريدة، حيث كتب: "هذه هي الأشياء والأحداث التي تحدث عندما يتم تجريد فوز ساحق في الانتخابات بشكل غير رسمي ووحشي".

ومنذ ذلك الحين، حظرت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي من استخدام منصاتهان وتم حذف حسابه الشخصي على تويتر بشكل دائم.

قد يهمك أيضاً

بعد تصويت "النواب" لعزله.. زعيم الجمهوريين بـ"الشيوخ": لا مساءلة لترامب قبل تنصيب بايدن

شاهد أيضاً
ترامب يتجاهل مساءلته.. ويدين اقتحام الكونغرس: من يدعم العنف ليسوا "مؤيدون حقيقيون"
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.