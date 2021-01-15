شاهد.. سحق ضابط شرطة أمريكي في باب من قبل مثيري الشغب في مبنى الكونغرس

مشاهد ربما لم تروها من قبل لما حدث داخل الكونغرس لحظة اقتحامه

(CNN)-- قدم المدعون الفيدراليون وصفًا مخيفًا لمثيري الشغب الذين استولوا على مبنى الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، وكتبوا في مذكرة قضائية جديدة أن النية كانت "القبض على المسؤولين المنتخبين واغتيالهم".

وتم تضمين ذلك في مذكرة تسعى إلى إبقاء جاكوب أنتوني تشانسلي، الذي حشد الناس داخل مبنى الكونغرس باستخدام بوق، في الحجز.

وفقًا لمعلومات شرطة الكونغرس الُمدرجة في الملف، كان تشانسلي معروفًا بغطاء رأسه وطلاء وجهه وحمل رمح ستة أقدام.

وكتب المدعون العامون في الحكومة: "هناك أدلة قوية، بما في ذلك كلمات تشانسلي وأفعاله في مبنى الكونغرس، تدعم أن نية المشاغبين كانت اعتقال واغتيال المسؤولين المنتخبين في حكومة الولايات المتحدة".

تأتي المزاعم، التي كتبها محامو وزارة العدل في ولاية أريزونا، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة في وصف ما حدث بعبارات أكثر إثارة للقلق.

في قضية منفصلة، زعم ممثلو الادعاء في محكمة تكساس أن جنديًا احتياطيًا متقاعدًا في سلاح الجو كان يحمل قيودًا تشبه ربطة عنق بلاستيكية في قاعة مجلس الشيوخ ربما كان ينوي تقييد المشرعين.

ومن المقرر أن يمثل تشانسلي أمام محكمة اتحادية في أريزونا يوم الجمعة لحضور جلسة استماع بشأن الاحتجاز.

وقال آل واتكينز محامي تشانسلي، الذي ظهر على شبكة CNN مساء الخميس: "لقد أحب ترامب، كل كلمة. استمع إليه. شعر وكأنه كان يستجيب لنداء رئيسنا. موكلي لم يكن عنيفاً. لم يعبر أي خطوط للشرطة. لم يهاجم أحداً". وقال واتكينز إن تشانسلي يأمل أيضًا في الحصول على عفو رئاسي.

ويصف المدعون أولئك الذين استولوا على مبنى الكونغرس بأنهم "متمردون" وقدموا تفاصيل جديدة حول دور تشانسلي في الحصار العنيف الأسبوع الماضي، بما في ذلك أنه بعد الوقوف في المنصة حيث وقف نائب الرئيس مايك بنس في ذلك الصباح، كتب تشانسلي ملاحظة تقول "إنها فقط مسألة وقت، العدالة قادمة".

وأخبر تشانسلي مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت لاحق أنه لا يعني أن المذكرة تمثل تهديدًا، لكنه قال إن نائب الرئيس كان "المتاجر بالأطفال الخائن"، ومضى في وصف بنس وبايدن وسياسيين آخرين بأنهم خونة.

قبل إلقاء القبض عليه ، أخبر تشانسلي مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يريد العودة إلى واشنطن لحضور حفل التنصيب للاحتجاج.

ويتهم المدعون تشانسلي بأنه يمثل خطرًا على الهروب ويمكنه جمع الأموال بسرعة من خلال وسائل غير تقليدية باعتباره "واحدًا من قادة وتمائمQAnon ، وهي مجموعة يشار إليها عادةً باسم طائفة (والتي تدعو إلى نظرية مؤامرة وهمية ومضادة للحكومة).

وقالوا أيضًا إن تشانسلي يعاني من مرض عقلي ويتعاطى المخدرات بشكل منتظم، وفقًا لمذكرة احتجاز النيابة.