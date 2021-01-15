(CNN)—بدأت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تعزيز تدابيرها الأمنية الإضافية حول مقر الوزارة، الخميس، استعدادًا لتنصيبه الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سو غوف، في بيان لشبكة CNN، إن الإجراءات الأمنية الإضافية يتم تنفيذها "بسبب مزيد من الحذر واستعدادًا لدعم الوكالات الشريكة"، وأنه "لا يوجد تهديد حالي موثوق به للبنتاغون".

وأضافت غوف: "ستكون هناك زيادة في النشاط حول البنتاغون، بما في ذلك إغلاق بعض مناطق وقوف السيارات في البنتاغون".

يأتي هذا في وقت قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إنه ملتزم "بانتقال منظم وتنصيب آمن"، وفقًا لتصريحات أدلى بها في أعلى جلسة إحاطة أمنية لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، الخميس.

وأضاف بنس: "لقد عشنا جميعًا في ذلك اليوم من 6 يناير كانون الثاني (اقتحام الكونغرس)، وكما أوضح الرئيس أمس، نحن ملتزمون بانتقال منظم وتنصيب آمن"، مؤكدا أن الشعب الأمريكي لا يستحق أقل من ذلك.

وتابع بنس: "سنعمل على ضمان تنصيب آمن. أن يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس القسم كرئيس جديد ونائب رئيس للولايات المتحدة بطريقة تتماشى مع تاريخنا وتقاليدنا".

في حين قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس راي، إن المحققين حددوا أكثر من 200 مشتبه بهم في أعمال الشغب في مبنى الكونغرس.

كان راي يتحدث إلى جانب بنس خلال إحاطة أمنية بشأن حفل تنصيب بايدن في 20 يناير كانون الثاني، في مقر الوكالة الفيدرالية.

وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها راي علنًا منذ الهجوم.