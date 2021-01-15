نشر الجمعة ، 15 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بات العديد من القادة والشخصيات السياسية يعتبرون وسائل التواصل الاجتماعي المنصات المثالية لإيصال أفكارهم ومخاطبة جمهورهم، ليحصد العديد منهم من خلال منصات عدة مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب أعدادا هائلة من المتابعين.

وفقاً لموقع Social Brakers "سوشيال بيكرز" المختص في مجال حلول التسويق الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تصدر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قائمة السياسيين الأكثر متابعة على منصتي فيسبوك وتويتر ليبلغ إجمالي المتابعين على حساباته 183 مليون متابع. ويليه في القائمة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمجموع 160 مليون متابع.

وحل دونالد ترامب في المرتبة الثالثة بمجموع 68 مليون متابع، إذ وصل عدد متابعيه على موقع تويتر 33 مليون متابع إلى أن أغلقت شركة تويتر حسابه بسبب تغريداته وسط أحداث اقتحام الكونغرس.

وضمت قائمة السياسيين العشرة الأكثر متابعة على فيسبوك وتويتر 4 أمريكيين و4 هنود بالإضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الدفاع الإندونيسي فرابوو سوبيانتو.

إليكم في القائمة ترتيب الشخصيات السياسية الأكثر متابعة على فيسبوك وتويتر.