نشر الجمعة ، 15 يناير / كانون الثاني 2021

(CNN)—قال مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة لـCNN، إنه من المتوقع تنظيم مراسم وداع رسمية للرئيس دونالد ترامب في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، في صباح الأربعاء المقبل، حيث يوم تنصيب خلفه المنتخب جو بايدن.

وأضاف المسؤول أنه الحفل متوقع أن يكون مثل حدث المغادرة لزيارة رسمية.

وأشار المسؤول إلى أن موكبا فخماً ومظاهر احتفالية تعد قيد الاعتبار لمراسم حفل مغادرة ترامب، تشمل حارسًا ملونًا وفرقة عسكرية وتحية 21 طلقة مدفعية وسجادة حمراء.

ومن المتوقع أن يغادر ترامب بعد ذلك إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث لا يوجد شيء مقرر في الوقت الحالي.

وفي وقت أعلن الرئيس المنتهية ولايته عزمه عدم حضور حفل تنصيب بايدن، ليصبح رابع رئيس أمريكي يفعل ذلك.