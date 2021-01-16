إلى أي مدى وصل تأثير زلزال جزيرة سولاويسي الإندونيسية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدى زلزال بقوة 6.2 درجة في جزيرة سولاويسي الإندونيسية إلى مقتل 42 شخصًا على الأقل وإصابة مئات آخرين في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة وفقًا لوكالة إدارة الكوارث الإندونيسية.

كان مركز الزلزال، الذي وقع في الساعة 1:28 صباحًا بتوقيت جاكرتا، على بعد 6 كيلومترات شمال شرق مدينة ماجيني، على عمق 10 كيلومترات، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية. وقتل 34 شخصا في مدينة ماموجو الواقعة شمال مركز الزلزال فيما توفي ثمانية آخرون في ماجيني. وقد أصيب ما لا يقل عن 637 شخصًا ونزح 15 ألفًا من السكان. وإن آلاف السكان فروا من منازلهم بحثا عن الأمان في أعقاب الزلزال الذي يمكن الشعور بقوته لمدة خمس إلى سبع ثوان وألحق أضرارا بما لا يقل عن 300 منزل في ماجيني. حسب المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث

كما لحقت أضرار بالغة بمباني أخرى، بما في ذلك مكتب القيادة العسكرية في ماجيني، والفنادق والمباني الحكومية في ماموجو.

لا يزال الكثير من الناس محاصرين تحت المباني المنهارة، وفقًا لفرق البحث والإنقاذ المحلية. كما تسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي وتسبب في ثلاث انهيارات أرضية على طول الطريق الرئيسي الذي يربط ماجين وماموجو.وقبل ذلك بساعات، يوم الخميس، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة في نفس المنطقة وألحق أضرارا بعدة منازل.

إن إندونيسيا دولة ذات نشاط تكتوني مرتفع، فتتعرض بشكل منتظم للزلازل على امتداد ما يسمى بـ "حلقة النار" في المحيط الهادئ.