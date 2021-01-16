(CNN)-- أُعيد انتخاب الزعيم الأوغندي يوري موسيفيني لولاية سادسة، في تصويت قال منافسه إنه تم التلاعب به، ودعا البلاد إلى رفض النتائج.

جاء بوبي واين - المغني الذي تحول إلى سياسي واسمه الحقيقي روبرت كياغولاني - في المرتبة الثانية في التصويت، وفقًا للجنة الانتخابات المحلية.

وقال واين إن فريقه يدرس جميع الخيارات السلمية وغير العنيفة والقانونية للطعن في النتائج، مع ظهور مخاوف من الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات، في أعقاب أعمال عنف دامية في الأشهر التي سبقت التصويت.

وقال واين لشبكة CNN بعد الإعلان مباشرة: "نحن الفائزون الحقيقيون في هذه الانتخابات، وبالتالي فإن ما أعلنته اللجنة الانتخابية لا علاقة له بالانتخابات الحقيقية التي جرت".

وأضاف: "يمكنني أن أدعو جميع الأوغنديين لرفض الإعلان الذي أصدرته مفوضية الانتخابات ... ورفضه بما يستحقه من ازدراء."

وقالت لجنة الانتخابات إن موسيفيني فاز بأغلبية ساحقة، حيث حصل على 58.64٪ من حوالي 10 ملايين بطاقة اقتراع، بينما حصلت واين على 34.83٪ من الأصوات.

وقال واين إن لديه أدلة على الاحتيال والترهيب، لكنه لم يقدم تفاصيل عن هذا الدليل المزعوم، قائلاً إن فريقه سيشاركها عند عودة خطوط الاتصالات للعمل. وكان قد اتهم في وقت سابق اللجنة الانتخابية بتزوير الأصوات.

موسيفيني، 76 عامًا، كان في السلطة لأكثر من ثلاثة عقود. وقبل هذا التصويت، اعتقد المراقبون الخارجيون أنه كانت هناك فرصة ضئيلة لتخليه عن منصبه.

وتأتي نتائج يوم السبت بعد شهور من الحملات التي شابتها ردود فعل أمنية صارمة على الاحتجاجات المناهضة لموسيفيني، فضلاً عن اعتقال أعضاء المجتمع المدني.

قُتل العشرات في الأشهر التي سبقت التصويت، بما في ذلك 45 لقوا حتفهم في الاحتجاجات في نوفمبر تشرين الثاني وحده، بعد اعتقال واين بزعم انتهاكه لقيود مواجهة كورونا.

وقال واين ردا على سؤال عما إذا كان يخشى أن تؤدي دعوته لرفض النتائج إلى أعمال عنف "من الواضح أن العنف لم يكن من قبل شعب أوغندا، فقد كان العنف من الشرطة والجيش".

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وصوّت الأوغنديون في الاقتراع يوم الخميس وسط قطع الإنترنت. في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، أكد موسيفيني أن حكومته أمرت مزودي خدمات الإنترنت بحجب فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، متهماً المنصات بـ "الغطرسة". وبحلول صباح يوم الانتخابات، تم تمديد الأمر.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى أوغندا ناتالي إي. براون في بيان يوم الأربعاء، إن المراقبين الأمريكيين لن يراقبوا التصويت كما هو مأمول بعد أن رفضت لجنة الانتخابات 75٪ من طلبات اعتماد البلاد.

وقال جوزيب بوريل منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن اللجنة رفضت عرض المفوضية لتوفير مراقبين، على الرغم من مراقبتها لثلاث انتخابات بين عامي 2006 و2016.

وأضاف بوريل أن "الاستخدام المفرط للقوة من قبل وكالات إنفاذ القانون والأمن قد شوه بشدة هذه العملية الانتخابية".

وقال موسيفيني لشبكة CNN يوم الثلاثاء إنه "سيقبل النتائج" إذا خسر.

يوم الجمعة، قال واين لشبكة CNN إن حياته في خطر لأن الجيش احتل منزله الذي "تحت الحصار".