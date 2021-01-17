اعتقال زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني فور هبوط طائرته في موسكو

نشر الأحد ، 17 يناير / كانون الثاني 2021

كل ما قد تحتاج معرفته عن المعارض الروسي نافالني بعد خروجه من المستشفى

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اعتقلت الشرطة الروسية زعيم المعارضة أليكسي نافالني، الأحد، بعد هبوط طائرته القادمة من برلين في مطار شيريميتيفو في موسكو، حسبما قالت المتحدثة باسمه كيرا يارميش، عبر حسابها في موقع تويتر.

كان نافالني قد أعلن تحديه التهديدات الحكومية باعتقاله والعودة إلى بلاده، بعد 149 يومًا من نقله إلى برلين لتلقي العلاج بعد تسميمه بواسطة غاز الأعصاب (نوفيتشوك).

وقالت المتحدثة باسم نافالني، نقلاً عن خدمة السجون الروسية الفيدرالية، إن زعيم المعارضة سيظل رهن الاحتجاز لدى الشرطة حتى محاكمته. وأضافت أن فريق نافالني لم يحصل على تفسير لاحتجازه.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية الروسية (تاس) أن نافالني كان مطلوباً من قبل السلطات لانتهاكه شروط فترة المراقبة، وفقا لخدمة السجون الفيدرالية في موسكو.

وهبط نافالني في مطار شيريميتيفو بموسكو قادماً من برلين في الساعة 20:11 مساءً بتوقيت موسكو، وفقًا لمعلومات بيانات الرحلة.

كان من المقرر أن تهبط طائرة نافالني في مطار فنوكوفو ولكن تم تحويل مسارها. لم تتمكن CNN من تحديد سبب تحويل مسار الطائرة.

وكان نافالني على متن رحلة طيران بوبيدا رقم DP936 مع زوجته يوليا نافالني.

وفي مطار فنوكوفو أُجبِر العديد من أنصاره، الذين تجمعوا لاستقباله، على مغادرة المبنى من قبل شرطة مكافحة الشغب.

Credit: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images

وتم نقل نافالني إلى برلين في 22 أغسطس آب 2020 من أومسك، حيث تلقى العلاج الطبي في مستشفى شاريتي بالمدينة.

وكشف تحقيق أجرته منصة Bellingcat للتحقيقات الاستقصائية مفتوحة المصدر و CNNمؤخرًا عن أدلة على أن جهاز الأمن الروسي شكل فريق متخصصًا في غازات الأعصاب لتسميم نافالني. وكشف تحقيق حصري آخر لشبكة CNN كيف خدع نافالني عميلًا روسيًا ليكشف أنه تسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي أخفاه في ملابسه الداخلية.

وأصيب نافالني بالمرض في رحلة بين مدينتي تومسك وموسكو في 20 أغسطس آب 2020.