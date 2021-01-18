(CNN)-- جمع حلفاء ومعاونون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عشرات الآلاف من الدولارات كرسوم من أولئك الذين يسعون للحصول على عفو رئاسي، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن وثائق ومقابلات مع أكثر من ثلاثين من أعضاء جماعات الضغط والمحامين، أن الضغط من أجل العفو قد اشتد، حيث أصبح من الواضح أن ترامب ليس لديه أي مكانة للطعن في خسارته في الانتخابات أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.

وذكرت الصحيفة أن من استثمروا جهود الضغط، من بينهم مدع عام فيدرالي سابق ومحام شخصي سابق للرئيس الأمريكي ومستشار سابق كبير لحملة ترامب.

كما ذكرت CNN سابقًا، من المتوقع أن يصدر ترامب سلسلة من العفو في الأيام الأخيرة من رئاسته، وقد كثف شركاء العمل المقربون من الرئيس والعديد من المجرمين البارزين جهودهم للحصول على عفو قبل مغادرته منصبه.

واعتبارًا من أواخر ديسمبر كانون الأول، كان ترامب يفكر في إصدار عفو عن أكثر من 20 شخصًا في دوائره يُعتقد أنهم مستهدفون - أو يمكن استهدافهم في المستقبل - لأغراض سياسية. بجانب مئات الطلبات من آخرين تواصلوا مع البيت الأبيض مباشرة، وعشرات الآلاف غيرهم ممن التماساتهم مُعلقة في وزارة العدل.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، جمع المحام الأمريكي السابق بريت تولمان عشرات الآلاف من الدولارات في الأسابيع الأخيرة لطلب العفو عن عدة أشخاص.

ولم يرد تولمان على طلب الصحيفة للتعليق. وتواصلت CNN أيضًا مع تولمان للحصول على تعليق منه حول ذلك.

كما قبل محام ترامب السابق جون دود "عشرات الآلاف من الدولارات من مجرم ثري ونصحه وعملاء محتملين آخرين بالاستفادة من شكاوى السيد ترامب بشأن نظام العدالة"، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. وامتنع "دود" عن الرد على أسئلة الصحيفة ورفض التعليق على التقرير عندما تواصلت معه شبكة CNN، الأحد.

وحصل مستشار كبير سابق في حملة ترامب على 50 ألف دولار لتأمين عفو ​​عن جون كيرياكو، ضابط الاستخبارات السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الذي أدين بالكشف بشكل غير قانوني عن معلومات سرية في 2012، ووافق على مكافأة قدرها 50 ألف دولار إذا منحه ترامب العفو الرئاسي، بحسب نسخة من اتفاق حصلت عليها الصحيفة.

وقال كيرياكو، وفقًا للصحيفة، إن أحد مساعدي المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني، زعم أن رئيس بلدية نيويورك السابق يمكن أن يساعد في طلب عفو بمبلغ مليوني دولار. ورفض جولياني تلك المزاعم للصحيفة. وتواصلت CNN مع جولياني للتعليق، الأحد.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب CNN للتعليق، الأحد، وامتنع عن التعليق لصحيفة نيويورك تايمز.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "لا يوجد شيء غير قانوني بشأن دفع أموال لشركاء ترامب للضغط من أجل العفو"، وأن أي عروض صريحة بالدفع للرئيس يمكن التحقيق فيها لانتهاكات محتملة لقوانين الرشوة. ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن ترامب قد عُرض عليه المال مقابل العفو، وفقًا للصحيفة.

بعد خسارة ترامب لإعادة انتخابه، تدفقت المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني إلى الجناح الغربي (البيت الأبيض) من أشخاص يتطلعون إلى الاستفادة. في وقت من الأوقات، كان موظفوه غارقين في طلبات العفو أو التخفيف لدرجة أنه تم إنشاء جدول بيانات لتتبع الطلبات الموجهة إلى مساعدي ترامب المقربين.

كما ناقش ترامب إصدار العفو له ولأطفاله منذ الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير كانون الثاني، حسبما أفادت مصادر متعددة مطلعة على الأمر لشبكة CNN، لكن مساعدين وحلفاء للرئيس قلقون من التصور العام لمثل هذا العفو، بعد الاجتياح العنيف الذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

حتى الآن، أصدر الرئيس عفواً وخفف الأحكام الصادرة عن العديد من الأشخاص في دائرته، بما في ذلك صديقه القديم روجر ستون، ومدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، ومساعد حملته في 2016 السابق جورج بابادوبولوس.