أول مسؤولة فيدرالية أمريكية متحولة جنسيا.. من هي راشيل ليفين؟

أهم حقيبة في العالم.. كيف سيستلم بايدن "الكرة النووية" في ظل غياب ترامب عن مراسم التنصيب؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ستدخل الدكتورة راشيل ليفين، التاريخ كأول مسؤولة فيدرالية أمريكية متحولة جنسيا، بعد أن رشحها الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب مساعدة وزير الصحة، حسب بيان نُشر الثلاثاء.

وتعمل ليفين حاليا كسكرتيرة الصحة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية وكبروفيسورة في طب الأطفال والطب النفسي في كلية الطب بجامعة "Penn State" وعملت ككبيرة الفيزيائيين في الولاية عامل 2015، وأُعلن عن اسمها كسكرتيرة الصحة في الولاية عام 2019 تحت إدارة العمدة الديمقراطي توم وولف.

وكتبت راشيل خلال مسيرتها حول العقاقير أفيونية المفعول وأدوية المثليين والماريجوانا الطبية واضطرابات الأكل وأدوية المراهقين، وقد تخرجت من جامعة هارفارد ومن كلية الطب في جماعة تولين وواصلت تدريبها على طب الأطفال وأدوية المراهقين في مركز "Mt. Sinai" الطبي في مدين نيويورك.

وقال بايدن في بيان له: "ستجلب الدكتورة راشيل لافين القيادة الصارمة والخبرة الضرورية التي نحتاجها لإخراج الناس من هذه الجائحة، بصرف النظر عن الرمز البريدي والعرق والدين والميول الجنسية والهوية الجنسية والإعاقة، وستلبي احتياجات بلادنا الطبية في هذا الوقت الحرج وبعد ذلك"، وأضاف قائلا: "إنه خيار تاريخي ويمتلك المؤهلات اللازمة لمساعدة الدجهود الصحية لإدارتنا"ن حسب قوله.

يذكر أن من المنتظر أن يُنصب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء، ليكون الرئيس رقم 46 وينهي فترة 4 سنوات تولى فيها دونالد ترامب هذا المنصب.