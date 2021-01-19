في ليلة والدها الأخيرة بالبيت الأبيض.. ابنة ترامب تعلن خطوبتها

نشر الثلاثاء ، 19 يناير / كانون الثاني 2021

أهم حقيبة في العالم.. كيف سيستلم بايدن "الكرة النووية" في ظل غياب ترامب عن مراسم التنصيب؟

كيف يبدو جدول ترامب في آخر يوم له في الرئاسة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في ليلة والدها الأخيرة بالبيت الأبيض، أعلنت ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، تيفاني خطوبتها على صديقها مايكل.

ونشرت تيفاني ترامب إعلان الخطوبة عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام: "لقد كان لي الشرف بأن أحتفل بمناسبات مهمة كثيرة، مناسبات تاريخية وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض"، حسب قولها.

وأضافت ابنة الرئيس المنتهية ولايته: "لا شيء أكثر خصوصية من خطوبتي لخطيبي الرائع مايكل... أشعر بالنعمة والحماس للفصل القادم"، حسب قولها.

ويعيش ترامب ليلته الأخيرة في البيت الأبيض قبل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء.