أولا بأول.. مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا

نشر الأربعاء ، 20 يناير / كانون الثاني 2021

إليك ما قاله ترامب في آخر لحظات رئاسته أمام البيت الأبيض

إرث دونالد ترامب.. هكذا كانت رئاسة ترامب من أولها إلى آخرها

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يؤدي جو بايدن، الأربعاء، اليمين الدستورية ليبدأ عهده كالرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، بينما غادر سلفه دونالد ترامب البيت الأبيض، صباح الأربعاء، إلى فلوريدا، دون حضور مراسم تنصيب بايدن.

وفيما يلي تطورات مراسم تنصيب بايدن من الأحدث للأقدم:



وصول الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى فلوريدا

صعود بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما إلى منصة تنصيب بايدن

إعادة تفتيش المحكمة العليا وعودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد تهديد بقنبلة

وصول جو بايدن وزوجته إلى الكابيتول استعدادا لمراسم التنصيب

تهديد بوجود قنبلة في المحكمة العليا الأمريكية دون أن يتم إخلاؤها

وصول الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون لحضور مراسم تنصيب بايدن

200 ألف علم في مكان الجماهير خلال تنصيب بايدن في ظل كورونا

جو بايدن عبر تويتر: إنه يوم جديد في أمريكا

مصدر مطلع لـCNN: ترامب ترك رسالة لبايدن قبل مغادرته البيت الأبيض

ترامب في آخر مؤتمر صحفي كرئيس: سنعود بشكل ما.. وسأقاتل دائما من أجلكم

دونالد ترامب يغادر البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الرئاسية