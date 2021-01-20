قبل تنصيب بايدن بساعات.. إجراءات أمنية غير مسبوقة حول الكونغرس والبيت الأبيض

أهم حقيبة في العالم.. كيف سيستلم بايدن "الكرة النووية" في ظل غياب ترامب عن مراسم التنصيب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الثلاثاء، ولايته، ديلاوير، بالدموع قبل التوجه إلى العاصمة، واشنطن لتنصيبه رئيسا جديدا للبلاد.

وغلبت الدموع بايدن أثناء كلمته أمام أهل ولايته، والتي تحدث فيها عن أهمية القيم التي تحملها هذه الولاية وقال عن ذلك: "هناك أوقات صعبة لكن يبقى النور موجودا".

وعاد الرئيس الأمريكي المنتخب بالذاكرة إلى بدايات رحلته السياسية، وأشار إلى أنها بدأت بعد أن عاد من كلية الحقوق وكان قد اغتيل مارتن لوثر كينغ في 4 إبريل/نيسان من عام 1968.

ووجه بايدن رسالة إلى سكان الولاية التي ينتمي لها قائلا: "عندما أموت ستُكتب ديلاوير على قلبي"، حسب قوله.

ومن المنتظر أن يدخل الرئيس الأمريكي المنتخب إلى البيت الأبيض، الأربعاء، وذلك في حفل تنصيب سيجري وسط إجراءات أمنية مشددة خوفا من أحداث مشابهة لتلك التي حدثت في 6 يناير/كانون ثاني الجاري.