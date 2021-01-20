بيوم التنصيب.. إليكم قائمة مفصلة بأسماء أعضاء إدارة بايدن

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) –من المنتظر أن يدخل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض في حفل تنصيب اليوم الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة خوفا من أحداث مشابهة لتلك التي حدثت في 6 يناير/كانون ثاني الجاري.

وقد تعهد الرئيس المنتخب بأن حكومته ستعكس صورة الدولة، والقادة الذين اختارهم لهذه الأدوار، إذا تم تأكيدهم، سيصنعون التاريخ بصفتهم المجموعة الأكثر تنوعاً على الإطلاق لقيادة الوكالات الفيدرالية وتقديم المشورة للقائد العام للدولة. فكرة أن "التمثيل مهم" لم يعد مجرد صرخة حاشدة، بل هو بمثابة وعد رئاسي.

ويضم مجلس الوزراء نائب الرئيس ورؤساء من 15 قسم تنفيذي: الزراعة، التجارة، الدفاع، التعليم، الطاقة، الصحة والخدمات البشرية، الأمن الداخلي، الإسكان والتنمية الحضرية، الداخلية، العدل، العمل، الدولة، النقل، الخزانة، وشؤون المحاربين القدامى. والعديد من المناصب الرئيسية لها أيضًا رتبة على مستوى مجلس الوزراء: رئيس موظفي البيت الأبيض ومدير وكالة حماية البيئة ومدير مكتب الإدارة والميزانية، وسفير الممثل التجاري للولايات المتحدة ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ومسؤول إدارة الأعمال الصغيرة.

كما قال بايدن عندما أعلن عن قائمة المرشحين لمجلس الوزراء في كانون الأول/ ديسمبر، "كانت حكومة بايدن-هاريس تختلف عن غيرها من الإدارات التي تمثلها". إذ لم تشمل الإدارة من قبل المواطن الأمريكي الأصلي من قبل كوزير في مجلس الوزراء. وأميركي من أصل أفريقي لم يرأس وزارة الدفاع قط. وامرأة لم تكن أبدا نائبا للرئيس حتى الآن.

إليك نظرة مفصلة على هؤلاء القادة وغيرهم ممن هم على استعداد لصنع التاريخ - معظمهم ما يزالون في انتظار تأكيد مجلس الشيوخ.