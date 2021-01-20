منها إلغاء حظر السفر على دول مسلمة.. أبرز 3 أوامر لبايدن بعد تنصيبه

نشر الأربعاء ، 20 يناير / كانون الثاني 2021

بعد هبوط الاقتصاد.. هذا ما سيرثه بايدن وماذا سيفعل؟

اعفاء 12 من أفراد الحرس الوطني الأمريكي من تأمين تنصيب بايدن.. والسبب؟

رحلة جوية غير عادية لبايدن إلى واشنطن بيوم التنصيب.. إليكم لماذا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سيوقع الرئيس المنتخب جو بايدن عددا من الأومر التنفيذية بعد تنصيبه كالرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، في المكتب البيضاوي مساء الأربعاء، ليبدأ بتنفيذ حملته الانتخابية بأن يأخذ خطوات تجاه عدد واسع من القضايا ابتداء من اليوم الأول.

حول مرض "COVID 19"

سيبدأ بايدن تحدي الـ"100 يوم من ارتداء الكمامة"، وسيطلب من الأمريكيين ارتداء الكمامة لمدة 100 يوم وسيوقع أمرا وطنيا لارتداء الكمامة بفرض ارتداء الكمامة على المتواجدين في جميع المباني الحكومية والأراضي التابعة للحكومة.

سيوقف الرئيس المنتخب عملية انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية وسيُعين أنتوني فاوتشي رئيس الوفد للمنظمة وسيشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة وسيلقي كلمة في 21 يناير/كانون ثاني أمام المجلس.

وسيستحدث بايدن منصبا لمنسق الاستجابة لكوفيد-19 عبر أمر تنفيذي، وسيقدم من سيشغل هذا المنصب تقارير مباشرة للرئيس.

المناخ

سيعيد بايدن انضمام أمريكا إلى اتفاقية باريس لمناخ، وستصبح أمركا عضوا في الاتفاقية ابتداء خلال 30 يوما.

الهجرة

سيلغي بايدن قرار حظر السفر المفروض على بعض الدول ذات الغالبية المسلمة، وسيوقف الرئيس الامريكي عملية بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.