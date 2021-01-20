أبرز ما جاء في كلمة ترامب الوداعية قبل أن يغادر البيت الأبيض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تمنى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، النجاح للإدارة الجديدة لكنه أكد أن الحركة التي أطلقها بدأت للتو وستصبح أكثر قوة مع الوقت، وذلك في كلمة الوداع قبل أن يغادر البيت الأبيض بساعات قليلة، فهذه أبرز النقاط التي قالها:

هذا الأسبوع نحن ننصب إدارة جديدة نتمنى لها النجاح وأن تبقي أمريكا آمنة ومزدهرة

أشكر بنس وزوجته وعائلة بنس بالكامل

ترامب في كلمة الوداع: الجميع شعروا بالذعر بسبب ما حدث في الكابيتول

قبل أن نوقع الاتفاق الجديد مع بكين ضربنا "فيروس الصين"

لقد أنتجنا اللقاح في 9 أشهر في حين أي إدارة أخرى كان يمكن أن يستغرقها الأمر 10 سنوات

دول الناتو تدفع عشرات مليارات الدولارات مقارنة بما كانت دفعه عندما وصلت

لقد بدأنا فجرا جديدا في الشرق الأوسط وجنودنا يعودون إلى الوطن

الآن وأنا أسلم السلطة لإدارة جديدة الحركة التي أطلقناها بدأت للتوت وستصبح أقوى-