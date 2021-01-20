الكشف عن موضوع رسالة ترامب الأخيرة لبايدن قبل مغادرته البيت الأبيض

إرث دونالد ترامب.. هكذا كانت رئاسة ترامب من أولها إلى آخرها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن الأخير ترك رسالة "شخصية" للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال المصدر إن أحد الأمور التي قام بها ترامب الليلة الماضية في البيت الأبيض كان كتابة رسالة لبايدن.

وأشار المصدر إلى أن الرسالة "شخصية" ومحتواها يأتي استكمالا لما قاله الرئيس المنتهية ولايته في خطاب الوداع الذي ألقاه في وقت سابق الثلاثاء.

فقد صلى من أجل أمريكا ودعا الإدارة الجديدة لتوفير العناية للبلاد، ولم يذكر المصدر سبب كتباة ترامب للرسالة رغم أنه كان قد كسر التقاليد بعد حضوره حفل تنصيب خلفه وفضه ذكر اسم بايدن في كلمته الوداعية.

وكشف المصدر أن ترامب قضى ليلته الأخيرة في البيت الأبيض محاطا بمساعديه الذين كانوا معه منذ البداية مثل ستيفن ميلرن والتقط بعض الصور مع العاملين في البيت الأبيض.