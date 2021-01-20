رئاسة ترامب تنتهي بأسوأ تقييم يحصده في استطلاعات شبكة CNN

استطلاع الأسبوع (CNN) –أصدرت شركة الأبحاث المستقلة “SSRS” استطلاعاً لشبكة CNN تحصد فيه عينات عبر الهاتف تجمع فيه آراء مؤيدة أو معارضة لرئاسة ترامب عبر السنوات. ووفقاً لأحدث استطلاع أجري ما بين 9-14 يناير 2021 وصلت الآراء غير المؤيدة لرئاسة ترامب أعلى مستوياتها التي بلغت 62%. إضافة إلى العديد من الاستطلاعات الأخرى كاستطلاع جامعة "كوينيبياك" الذي أظهر أن نسبة المؤيديين لدونالد ترامب تبلغ 34٪. واستطلاع شركة "غالوب" المختصة بالتحليلات والاستشارات أظهر نسبة 34% من المؤيدين.

وقد بلغ معدل آراء المشاركين في استطلاعات الرأي التي تتمحور حول رئاسة ترامب نسبة 39٪ للمؤيدين و 58٪ للمعارضين. وبالتالي الأمر الذي يدل على أن نسبة التأييد لرئاسة ترامب بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ بدء الاقتراع العلمي. إليكم نظرة على نسبة المؤيدين والمعارضين لرئاسة ترامب خلال فترات متقاربة من السنوات الماضية في استطلاع SSRS.