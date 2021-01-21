ليدي غاغا تفسر الدبوس "العملاق" على صدرها خلال تنصيب بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بدبوس ضخم ذهبي على صدرها خلال مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء.

A dove carrying an olive branch. May we all make peace with each other. https://t.co/NGbgKM9XiC

وقالت ليدي غاغا في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "حمامة تحمل غصن زيتون، لعلنا نصنع السلام مع بعضنا جميعا".

وشاركت المغنية الأمريكية ليدي غاغا في حفل تنصيب بايدن، ونائبه، كامالا هاريس، حيث غنت النشيد الوطني الأميركي خلال مراسم التنصيب.

وقال بايدن، مساء الأربعاء بالتوقيت الشرقي، إننا "تعلمنا أن الديمقراطية غالية وبسببكم انتصرت الديمقراطية"، مُكرراً دعوته للأمريكيين بـ"الوحدة" للتغلب على "التحديات التي تواجهنا"، وذلك في تصريحات لدى وجوده أمام النصب التذكاري للرئيس أبراهام لينكولن بنطاق البيت الأبيض، على هامش فعالية "الاحتفال بأمريكا" بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، الذي قدمه الفنان الأمريكي توم هانكس.