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(CNN)-- واحدة من الأشياء الأولى التي رآها الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما جلس في المكتب البيضاوي للمرة الأولى اليوم، هي رسالة تركها هناك سلفه دونالد ترامب.

وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض لشبكة CNN إن الرئيس السابق ترك مذكرة المغادرة لبايدن في المكتب البيضاوي، بالنظر إلى أن هذا هو المكان الذي تركه باراك أوباما.

وتواجد بايدن في المكتب البيضاوي للمرة الأولى منذ أن أدى اليمين، كما قال مسؤولو البيت الأبيض لشبكة CNN.

وقال بايدن إن سلفه ترك له "رسالة ودية جدا" قبل مغادرته منصبه.

وفي حديثه من خلف مكتبه، قال بايدن إنه لن يكشف عن محتوى الرسالة احتراماً لترامب، مضيفا: "لأنها كانت خاصة لن أتحدث عنها حتى أتحدث معه".