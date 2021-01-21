(CNN)-- قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إنه "يشعر بخيبة أمل" لرؤية الرئيس جو بايدن يوقع على أمر تنفيذي يلغي تصريح خط أنابيب النفط Keystone XL.

وفي وقت سابق اليوم، أدى جو بايدن اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية. وقال ترودو، في بيان اليوم: "بينما نرحب بالتزام الرئيس بمكافحة تغير المناخ، نشعر بخيبة أمل ولكننا نعترف بقرار الرئيس بالوفاء بوعد حملته الانتخابية بشأنKeystone XL. لقد تحدثت مباشرة مع الرئيس بايدن حول المشروع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، والسفير هيلمان وآخرون في حكومتنا عرضوا القضية على مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة القادمة".

وأضاف ترودو: "سيحظى العمال في ألبرتا وساسكاتشوان وعبر كندا بدعمنا دائمًا. كندا هي أكبر مورد منفرد للطاقة للولايات المتحدة، وتساهم في أمن الطاقة والقدرة التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة، وتدعم آلاف الوظائف على جانبي الحدود".

ويشار إلى أن خط أنابيب Keystone XL كان معرضا للجدال السياسي بين نشطاء المناخ وصناعة النفط. وسينقل خط الأنابيب المخطط له النفط من رمال القطران الكندية إلى الولايات المتحدة.

وتعقيباً على بيان رئيس الوزراء الكندي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في إحاطة إعلامية الأربعاء، إن أول مكالمة سيجريها بايدن مع زعيم خارجي ستكون مع ترودو يوم الجمعة.