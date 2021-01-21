(CNN)-- هنأ قادة العالم والساسة والزعماء الدينيون الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس، بتقلدهما قيادة البلاد رسمياً، الخميس.

ومن بين المهنئين رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، ورئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، والرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي، ورئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

في حين نشر الفاتيكان رسالة البابا فرنسيس إلى الرئيس جو بايدن عقب تنصيبه، معبراً عن "تمنياتي الطيبة وتأكيداتي أن يمنحك الله القدير الحكمة والقوة في ممارسة منصبك السامي".

وغرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مهنئاً بايدن وهاريس، ورحب بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، التي خرجت منها في عهد سلفه دونالد ترامبز

ويوقع بايدن على قائمة من الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي، الأربعاء، بما في ذلك إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس. وسيوقع على وثيقة تودع لدى الامم المتحدة في وقت لاحق يوم الأربعاء. وستصبح الولايات المتحدة رسميًا طرفًا في الاتفاقية خلال 30 يومًا.

في حين أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تطلعها إلى "فصل جديد" في علاقة ألمانيا مع الحكومة الأمريكية.

وقالت ميركل الأربعاء، بحسب تغريدة للمتحدث باسمها ستيفن زايبرت: "أحر التهاني بمناسبة تنصيبك... احتفال حقيقي بالديمقراطية الأمريكية".

وهنأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بايدن وهاريس على تنصيبهما، وأشار إلى استعداده لبدء عملية السلام مع إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) قول عباس "إننا نتطلع إلى العمل معاً من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم"، في رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي الجديد.

وقطعت السلطة الفلسطينية العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول 2017، بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث أعلن عباس أن واشنطن لم تعد قادرة على أداء دورها كوسيط نزيه في محادثات السلام.

كما غرد العاهل الأردني، قائلا إنه يقدم "أحر التهاني" على تنصيب بايدن، و"نقدر شراكتنا الاستراتيجية وصداقتنا الدائمة مع الولايات المتحدة، ونتطلع إلى العمل معكم في السعي لتحقيق السلام والازدهار العالميين".

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في حسابه عبر تويتر: "تهانينا للرئيس جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس، أتمنى لكما النجاح المستمر، وأتطلع إلى تطوير العلاقات الودية بين قطر والولايات المتحدة إلى آفاق جديدة".

وأرسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة بايدن وهاريس، مؤكداً على العلاقات المتميزة العميقة الجذور بين بلاده والولايات المتحدة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).