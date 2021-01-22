17 إجراء لبايدن بأول يوم في منصبه.. إليكم ما هي

(CNN)-- وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن اللمسات الأخيرة على 17 خطوة تنفيذية بعد ساعات قليلة من تنصيبه يوم الأربعاء، ليتحرك بشكل أسرع وأكثر قوة في هدف تفكيك إرث ترك له من سبقه بالرئاسة.

وقد وقع بايدن سلسلة من الأوامر التنفيذية والمذكرات والتوجيهات للوكالات، وهي أولى خطواته للتصدي لوباء فيروس كورونا والتراجع عن بعض سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال بايدن للصحفيين في المكتب البيضاوي عندما بدأ بتوقيع كومة من الأوامر والمذكرات: "لا يوجد وقت أمثل للبدء مثل اليوم". "سأبدأ بالوفاء بالوعود التي قطعتها للشعب الأمريكي".

وبضربة قلم، أوقف بايدن التمويل لبناء جدار ترامب الحدودي، وألغى حظره على السفر الذي استهدف البلدان المسلمة إلى حد كبير، واعتنق سياسات تقدمية بشأن البيئة والتنوع التي أمضى ترامب أربع سنوات في منعها.

كما عكس بايدن العديد من محاولات ترامب للانسحاب من الاتفاقيات الدولية، حيث بدأ عملية الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ ووقف خروج الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية - حيث سيقوم الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة، بقيادة الوفد الأمريكي.

فيما يلي نظرة على الإجراءات الـ17 التي اتخذها بايدن في أول يوم له في منصبه: