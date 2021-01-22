(CNN)-- صوَت مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، بأغلبية ساحقة من الحزبين لتأكيد اختيار الرئيس جو بايدن للجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيراً جديداً للدفاع.

وأيد تثبيت أوستن في المنصب 93 عضواً في المجلس، بينما رفضه 2.

وأوستن، الذي تقاعد في 2016، سيكون أول أمريكي من أصول إفريقية يدير وزارة الدفاع. وكان لا بد من منحه إعفاءً من قانون يلزم وزير الدفاع بالانتظار سبع سنوات بعد الخدمة الفعلية قبل تولي المنصب.

ووافق مجلس النواب على التنازل عن هذا الشرط بعد ظهر الخميس، وتلى ذلك موافقة مجلس الشيوخ على الإجراء في وقت لاحق من نفس اليوم.

سيكون أوستن أحد أبرز أعضاء حكومة بايدن. يسيطر وزير الدفاع على أكبر وكالة حكومية في البلاد، ويقود القوات في جميع أنحاء العالم والأعمال الداخلية المُعقدة للبنتاغون التي تجعلها واحدة من أكثر البيروقراطيات رعباً في العالم.

تُظهر بيانات وزارة الدفاع الأمريكية أنه في حين أن أفراد الخدمة السوداء يمثلون 19٪ من جميع المجندين، إلا أنهم يشكلون 9٪ فقط من الضباط الذكور ومعظمهم من البيض.

وأشار بايدن في صحيفة "ذي أتلانتيك" إلى أن أوستن كان "الشخص رقم 200 على الإطلاق الذي حصل على رتبة جنرال (فئة) أربع نجوم في الجيش، لكنه كان سادس أمريكي من أصل أفريقي".

وتعهد بايدن بأن حكومته ستبدو وكأن الدولة التي تختار القادة الذين إذا تم تأكيد تعيينهم، فسوف يصنعون التاريخ باعتباره المجموعة الأكثر تنوعًا على الإطلاق لقيادة الوكالات الفيدرالية.