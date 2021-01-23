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الصين تدافع عن استجابتها المبكرة لجائحة فيروس كورونا في مواجهة انتقادات من لجنة مستقلة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نفت الصين تقريرا نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دفعها نحو لقاء عالي المستوى لتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لبيان صادر عن السفارة الصينية في واشنطن السبت.

وقالت الصين في البيان: "هذا ليس صحيحا"، وأضافت: "لم يكتب الجانب الصيني أي من الرسائل المذكورة في التقرير، ويتمنى على وسيلة الإعلام التي نشرت هذا التقرير احترام الحقائق وتغطية العلاقات الصينية-الأمريكية بشكل محايد ومسؤول"، حسب قولها.

وجاء في البيان أيضا: "العلاقة المنطقية بين الصين وأمريكا تخدما المصالح الأساسية للشعبين وترتقي للتطلعات العامة للمجتمع الدولي".

وأضافت بكين قائلة إنها "تتمنى أن يعمل الجانب الأمريكي مع نظيره الصيني لإيجاد حل وسط، وإعلاء روح اللاصراع، ولا مواجهة، والاحترام المتبادل والتعاون الذي يحقق المكاسب للطرفين، والتركيز على التعاون، ومعالجة الاختلافات وتحقيق النماء المنطقي والمستقر في علاقاتهما الثنائية"، وفقا للبيان.