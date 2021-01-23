هذا ما قاله أليكسي نافالني بعد اعتقاله في روسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اتهمت وزارة الخارجية الروسية، السفارة الأمريكية في موسكو على تشجيع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد السبت.

ونشرت الخارجية الروسية تغريدة قالت فيها إن السفارة الأمريكية لديها نشرت معلومات وتفاصيل على موقعها الرسمي حول ما وصفتها موسكو بـ"الاحتجاجات غير المرخصة" مشيرة إلى أن ذلك يتجاوز حدود قلق السفارة على مصالح المواطنين الأمريكيين في روسيا.

وقالت الخارجية الروسية: "هذه المعلومات الشاملة تتجاوز حدود "القلق" على مصلحة المواطنين الأمريكيين في روسيا، بل إنهاء تتماشى مع سياسة واشنطن الاستفزازية والدوغمائية عبر تشجيع الاحتجاجات في الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة غير مرغوب بها"، حسب تعبيرها.

وحذرت موسكو من أن توفير مثل هذه التغطية للاحتجاجات ستعتبر "تدخلا صارخا" في الشؤون الداخلية الروسية و"ستستفز ردا يتناسب معها"، حسبما جاء في التغريدة.

وكانت قد نشرت السفارة الأمريكية في روسيا معلومات عبر موقعها الرسمي عن المواقع التي من المتوقع أن تجري فيها الاحتجاجات السبت في روسيا داعية رعاياها لتجنب التواجد في المواقع المحددة.

يذكر أن روسيا تشهد احتجاجات واسعة السبت، على خلفية اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني فور عودته إلى البلاد.