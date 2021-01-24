فاوتشي عن عمله مع إدارة بايدن مقارنة بترامب: "أشعر أنني حر"

كيف تحافظ على نفسك في ظل كل هذا الموت والمرض؟.. فاوتشي يرد على سؤال CNN

(CNN)-- عندما عاد الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض الخميس، فعل ذلك دون الواقع المزعج لرئيس معاد يراقبه من على بعد أقدام في المكتب البيضاوي.

وقال فاوتشي، في رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أخبرك، لا يسعدني على الإطلاق أن أكون في حالة تناقض مع الرئيس"، ويبدو مع ذلك أنه يشعر ببعض المتعة في عدم الاضطرار إلى التمايل حول الأنا المضطربة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف فاوتشي: "فكرة أنه يمكنك الوقوف هنا والتحدث عما تعرفه، وما هو الدليل، وما هو العلم - دع العلم يتكلم". "إنه نوع من الشعور بالتحرر".

تردد إلى حد ما في الحديث عن تاريخه الصعب مع الإدارة السابقة، لكنه لم يقم بأي محاولة لإخفاء سعادته بتغييرها.

بالنسبة لاختصاصي الأمراض المعدية البالغ من العمر 80 عامًا، كان هذا أحدث عمل في تاريخ طويل من خدمة سبعة رؤساء أمريكيين. ظهر فاوتشي، الذي جلس في فرقة عمل ترامب الخاصة بفيروس كورونا وتحمل ازدراء ترامب العلني، للترويج لخطط الإدارة الجديدة والتعبير عن دعمه لنهج الرئيس الجديد.

من بعض النواحي كان ذلك بمثابة تحول. على الرغم من تهميشه وتجاهله في النهاية، إلا أنه لا يزال يساعد في صياغة سياسة إدارة ترامب المعيبة بشدة والتي فشلت في احتواء الفيروس.

ولكن عندما بدأت الأمور في التدهور، قيَد مساعدو ترامب عدد مرات ظهور فاوتشي على شاشات التلفزيون لتقديم التحذيرات وحرموه من إبلاغ الرئيس في المكتب البيضاوي.

اختلف فاوتشي وترامب حول كيفية التعامل مع الوباء، وما الرسالة الصحيحة للشعب الأمريكي، وكيفية الموازنة بين إعادة الفتح ومنع المزيد من العدوى.

من خلال كل ذلك، أصرَ ترامب على أنه يحترم فاوتشي لكنه اختلف مع نهجه. لكن في الحضيض الذي وصلت إليه علاقتهما، أشار ترامب إلى أنه يفكر في إقالة فاوتشي. أدت الهجمات من حلفاء ترامب إلى تهديدات بالقتل وتعزيز الحماية.

كان مشهدا مختلفا يوم الخميس. استيقظ فاوتشي قبل الـ4 صباحًا بالتوقيت الشرقي لمخاطبة منظمة الصحة العالمية نيابة عن الإدارة بعد أن عاد بايدن إلى المنظمة.

في غرفة الطعام الرسمية بعد عدة ساعات، استقبل بايدن وفاوتشي بعضهما البعض بحرارة قبل أن يوقع بايدن سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى مكافحة الوباء. ظهر في عدد من المقابلات التلفزيونية. كان أول خبير إداري يقف في غرفة الإحاطة تحت الإدارة الجديدة.

قال فاوتشي نفسه إنه حصل على ضمان لنهج جديد.

وأوضح: "أحد الأشياء التي كانت واضحة جدًا مؤخرًا منذ حوالي 15 دقيقة، عندما كنت مع الرئيس، هو أن أحد الأشياء التي سنفعلها هو أن نكون شفافين تمامًا ومنفتحين وصادقين. إذا ساءت الأمور، فلا توجّه أصابع الاتهام ولكن لتصحيحها. ولجعل كل ما نقوم به قائمًا على العلم والأدلة".

يوم الخميس، أشار فاوتشي إلى أن أيام الثقة المفرطة والحقائق الفضفاضة قد ولَت. وقال: "أحد الأشياء الجديدة في هذه الإدارة هو أنك إذا كنت لا تعرف الإجابة، فلا تخمن. فقط قل أنك لا تعرف الإجابة".