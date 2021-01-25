بايدن سيلغي قرار ترامب بحظر انضمام المتحولين جنسيا إلى الجيش الأمريكي

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – من المنتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا لإلغاء الجظر الذي فرضه ترامب على معظم الأمريكيين المتحولين الجنسيين الذين يريدون الانضمام للجيش، وذلك خلال اجتماع سيعقده مع وزير الدفاع، لويد أوستن، الإثنين.

ونشر البيت الأبيض ورقة توضيحية حول الأمر التنفيذي: "يعتقد الرئيس بايدن أن الهوية الجنسية لا يجب أن تمنع الناس من الانضمام للخدمة العسكرية"، مؤكدا أن "قوة أمريكا تكمن في التعددية".

ولاقى الحظر الذي فرضه ترامب سخطا من جانب مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية وإدانة من جانب الناشطين المعنيين بحقوق المثليين الذين اعتبروا القرار "تمييزا"، وكان قد أعلن أوستن تأييده لإلغاء الحظر خلال جلسة تعيينه في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.

وكان قد أعلن ترامب في يوليو/تموز من عام 2017 تطبيق الحظر متذرعا بأن انضمام المتحولين جنسيا إلى الجيش سيسفر عنه "تكاليف طبية باهظة وتعطيل للعمل".

يذكر أن نائبة الرئيس، كامالا هاريس، وأوستن أول شخصين من أصحاب البشرة السمراء يشغلان منصبيهما ما يؤكد التنوعية في إدارة بايدن.