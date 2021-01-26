استقالة رئيس وزراء إيطاليا وسط غضب من إدارة حكومته لأزمة كورونا

نشر الثلاثاء ، 26 يناير / كانون الثاني 2021

روما، إيطاليا (CNN)-- أعلنت الرئاسة الإيطالية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قدم استقالته إلى رئيس البلاد سيرغيو ماتاريلا، وذلك سط موجة غضب من إدارة حكومته لأزمة فيروس كورونا المستجد "Covid-19".

ونجا رئيس الوزراء الإيطالي من تصويتين على سحب الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي. لكنه فقد أغلبيته الحاكمة في مجلس الشيوخ.

وجاءت خسارة الأغلبية بعدما قرر سلفه ماتيو رينزي سحب حزب "إيطاليا فيفا" الصغير من الائتلاف الحاكم بزعامة كونتي بسبب الإحباط من إدارة الحكومة لوباء كوفيد -19 والركود الاقتصادي المصاحب.

وأشار محللون إلى أن الرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا يمكن أن يتخذ قرارا بإعادة تعيين كونتي كرئيس للوزراء مرة أخرى، بعد محادثات مع القادة السياسيين.