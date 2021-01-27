كلينتون تمازح بلينكن بتغريدة بعد مصادقة الشيوخ عليه كوزير للخارجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، تغريدة هنأت فيها أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الجديد بإدارة جو بايدن، بعد مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيحه للمنصب.

Congratulations to Antony Blinken for becoming America’s 71st secretary of state. He'll do an excellent job. My advice: Don’t even try to match @madeleine’s brooch game.

وقالت كلينتون في تغريدتها: "تهانينا لأنتوني بلينكن الذي أصبح وزير الخارجية الـ71، سيقوم بعمل رائع.. نصيحتي: لا تحاول حتى مضاهاة (مادلين أولبرايت) في لعبة ’بروش‘ (البروش هي دبابيس صدر عُرف عن أولبرايت اقتناء العديد منها)".

Sound advice to Secretary Blinken from one of his most outstanding predecessors. Clearly, he has big heels to fill. https://t.co/RVdup9qp3Z

من جهته ردت مادلين أولبرايت على تغريدة كلينتون قائلة: "نصيحة جيدة للوزير بلينكن من واحدة من أعظم أسلافه، من الواضح أن لديه (بلينكن) كعبا عال ليملأه (كناية بإشارة إلى ما قامت به كلينتون في هذا المنصب)".

وجاءت نتائج التصويت على تعيين بلينكن، الذي عمل مساعدا للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لفترة طويلة، 78-22.

مع المصادقة على تعيين بلينكن أصبح لدى بايدن 4 مسؤولين في فريق الأمن القومي الخاص به، وهم مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، الذي لا يتطلب منصبه مصادقة الكونغرس، ومديرة الجهاز الوطني للاستخبارات، أفريل هاينز، والتي صودق على تعيينها في يوم التنصيب ووزير الدفاع لويد أوستن، الذي صودق عليه الجمعة.