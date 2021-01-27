أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة، الأربعاء، نشرة تحذر فيها من احتمال وقوع أعمال عنف من قبل المتطرفين الذين يعارضون الانتقال الرئاسي، أو لديهم آراء معادية للحكومة أو مدفوعة بروايات كاذبة أخرى.

وقال وزير الأمن الوطني بالإنابة، ديفيد بيكوسكي، في نشرة النظام الاستشاري الوطني للإرهاب، إنه "بسبب بيئة التهديد المتزايدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، تعتقد وزارة الأمن الداخلي أنها ستستمر في الأسابيع التالية لتنصيب الرئاسة.

وجاء في النشرة أن "المعلومات تشير إلى أن بعض المتطرفين العنيفين ذوي الدوافع الأيديولوجية الذين يعترضون على ممارسة السلطة الحكومية والانتقال الرئاسي، بالإضافة إلى المظالم الأخرى المتصورة التي تغذيها روايات كاذبة، يمكن أن يواصلوا التعبئة للتحريض على العنف أو ارتكابه".

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت شبكة CNN أن المناقشات جارية حول رفع مستوى التهديد الإرهابي، وفقًا لمصدرين مطلعين على المناقشات في ذلك الوقت.

ويقع النظام الاستشاري القومي للإرهاب - الذي حل محل التنبيهات ذات الرموز الملونة لنظام استشارات الأمن الداخلي - تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي. ويتم استبعاد التحذيرات في حالة وجود تهديد وشيك أو متزايد للجمهور.